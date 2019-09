Artikel per E-Mail versenden

Hamburg (dpa) - Die Asphaltierungsarbeiten auf der Autobahn 7 in Hamburg-Schnelsen sind abgeschlossen. Die Strecke zwischen Hamburg-Stellingen und Schnelsen-Nord ist am Montagmorgen um kurz nach 4.00 Uhr wieder freigegeben worden, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Sperrung hatte am Wochenende zu Staus geführt. Vor und hinter dem fast fertigen Lärmschutztunnel Schnelsen bekam die verbreiterte Autobahn auf rund fünf Kilometern einen neuen, besonders lärmmindernden Straßenbelag.

In dieser Woche soll es drei weitere A7-Sperrungen in Richtung Norden bei Stellingen geben, allerdings nur nachts. Von Dienstagabend bis Freitagmorgen wird die Autobahn zwischen Volkspark und dem Dreieck Hamburg-Nordwest zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens nicht passierbar sein. Grund sind Wartungsarbeiten am Lärmschutztunnel Stellingen, wie die Verkehrsbehörde mitteilte.