Hamburg (dpa/lno) - Schon vor der 55-stündigen Sperrung der A7 am Freitagabend zwischen Hamburg-Eidelstedt und Schnelsen-Nord haben sich am Nachmittag etliche Staus um Hamburg herum gebildet. Wie der ADAC erklärte, kam es neben 14 Kilometern Stau auf der A1 Richtung Süden unter anderem auf der A7 zwischen Quickborn und dem Elbtunnel zu Verzögerungen von ca. 45 Minuten.

Verkehrsreich wird es auch am Wochenende: Zwischen 22.00 Uhr am Freitag und 05.00 Uhr am Montag wird der gesamte Abschnitt zwischen dem Dreieck Hamburg-Nordwest und Schnelsen-Nord nicht befahrbar sein. Grund für die Vollsperrung ist die Inbetriebnahme zweier Röhren des Lärmschutzdeckels in Hamburg-Schnelsen.

Der überregionale Verkehr zwischen Hannover und Flensburg soll nach Empfehlung der Verkehrsbehörde ab dem Horster Dreieck über die A1 ausweichen. Die Umleitung führt bis zum Kreuz Bargteheide und von dort über die A21 und B205 zur A7 bei Neumünster. Wer aus dem Norden kommt, sollte in Neumünster-Süd von der A7 abfahren. Die A1 werde die zusätzliche Verkehrsbelastung aber kaum stemmen können, erklärte ein ADAC-Sprecher. Deswegen müssten Autofahrer in Hamburg mit teils erheblichen Verzögerungen rechnen.

Gerade beim Fußballspiel des HSV am Samstagmittag würden die Hamburger Straßen voll werden. Wenn möglich, empfiehlt der ADAC auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Auch Flugreisende sollten am Wochenende mehr Zeit einplanen: Bereits ab Heimfeld wird die Autobahn Richtung Hamburger Flughafen um einen Fahrstreifen verengt.