Halle (dpa/sa) - Wegen Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik ist in den Nächten von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag der Zugverkehr der Abellio im halleschen Hauptbahnhof eingeschränkt. Jeweils zwischen 23.00 und 05.00 Uhr werden einzelne Züge der Regionalexpress-Linien 9, 20, 25 und 75 ab Halle durch Busse ersetzt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Wegen der längeren Fahrzeiten der Busse sei mit längeren Reisezeiten zu rechnen. Die Mitnahme von Kinderwagen, Rollstühlen und Fahrrädern ist nur eingeschränkt möglich. Vor allem Radfahrer sollten auf die Mitnahme ihrer Fahrräder verzichten.

Betroffene Züge des RE 9 von Halle nach Kassel sowie der RB 75 zwischen Halle und Sangerhausen werden zwischen Halle Hauptbahnhof und Angersdorf durch Busse ersetzt. Bei den Zügen der RB 20 zwischen Halle und Eisenach sowie der RB 25 zwischen Halle und Saalfeld verkehren Busse zwischen dem halleschen Hauptbahnhof und Merseburg. Weitere Informationen gibt es in den Verkehrsmeldungen auf www.abellio-mitteldeutschland.de.