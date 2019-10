Halle (dpa/sa) - In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag fallen Züge des Bahnunternehmens Abellio zwischen Halberstadt und Oschersleben aus. Betroffen seien jeweils von 20.30 bis 03.30 Uhr Verbindungen der Regionalexpresslinien 11 und 31, teilte das Unternehmen am Dienstag in Halle mit. Auf dem betroffenen Streckenabschnitt wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, wodurch sich die Fahrtzeiten verlängern. In den Bussen können Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder nur in eingeschränkter Zahl mitgenommen werden. Vor allem Radfahrer wurden gebeten, während der Bauarbeiten auf die Mitnahme ihrer Räder zu verzichten.