20-Jähriger in Halberstadt bekifft am Steuer erwischt

Halberstadt (dpa/sa) - Ein 20-Jähriger ist in Halberstadt bekifft am Steuer eines Autos erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der junge Mann in der Nacht zum Samstag bei einer Kontrolle gestoppt. Ein Drogenschnelltest habe positiv auf Cannabis reagiert. Sollte sich das Ergebnis in einer Blutuntersuchung bestätigen, müsse der 20-Jährige mit 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.