Hagen (dpa/lnw) - Auf der A1 beginnt am späten Freitagabend (22.00 Uhr) eine mehrtägige Sperrung in Fahrtrichtung Köln zwischen dem Autobahnkreuz Westhofen und der Anschlussstelle Hagen-West. Als Grund nannte die Projektmanagementgesellschaft für Bundesfernstraßen, Deges, Arbeiten am Standstreifen. Er werde im Zuge des Neubaus der Brücke Hengstey als Fahrstreifen genutzt und müsse deshalb den Belastungen des Lkw-Verkehrs standhalten. Außerdem würden im Auftrag des Landesbetrieb Straßen.NRW zeitgleich Fahrbahnen in dem Bereich saniert sowie das Grün an dem Autobahnabschnitt zurückgeschnitten.

Die Sperrung in Richtung Köln soll bis zum Montagmorgen um 5.00 Uhr dauern. In dem Bereich der A1 fahren pro Tag im Durchschnitt 43 000 Fahrzeuge in Richtung Köln. Umleitungen führen den Angaben zufolge über die A45 beziehungsweise über die A43. Darüber hinaus bestehe auch die Möglichkeit, die sogenannte Bedarfsumleitung U42 zwischen den Anschlussstellen Hagen-Nord und Hagen-West zu nutzen. Die Brücke Hengstey überspanne mit einer Gesamtlänge von 88 Metern insgesamt acht Bahngleise und zwei Gemeindestraßen. Die Baumaßnahmen hätten dort 2018 begonnen und sollen voraussichtlich 2022 beendet sein.