Parchim (dpa/mv) - Weil ein Kleintransporter doppelt so schwer war wie erlaubt, haben Beamte der Autobahnpolizei bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) das Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Der Kleintransporter sei bis unter das Dach mit Erfrischungsgetränken beladen gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war der 7100 Kilogramm schwere Transporter am Donnerstag auf der A24 von Tschechien nach Hamburg unterwegs. Dem 20 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt verboten. Außerdem muss er mit einem Bußgeld und einem Punkt in Flensburg rechnen.