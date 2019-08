Göttingen (dpa/lni) - Der angekündigte Wegfall des Halts der ICE-Linie Hamburg-Stuttgart in Göttingen bis kurz vor Weihnachten hat zu einem Protest von Stadt und Landkreis geführt. Der Wegfall von direkten Verbindungen und die negativen Auswirkungen bereiteten große Sorge, erklärten Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler sowie Landrat Bernhard Reuter (beide SPD) am Mittwoch in einem Schreiben an die Deutsche Bahn.