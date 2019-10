Göttingen (dpa/lni) - Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Göttingen schwebt ein 63-jähriger Mann in Lebensgefahr. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache am Samstag von der Fahrbahn ab, durchbrach die Außenschutzplanke und landete auf einem Acker, wie die Polizei mitteilte. Als die Polizei eintraf, war der 63-Jährige leblos und in seinem Wagen eingeklemmt. Er wurde vor Ort wiederbelebt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Am Samstagmittag war der Zustand des Mannes unverändert. Der Verkehr auf der A7 kurz vor der Anschlussstelle Göttingen/Nord lief kurzzeitig einspurig an der Unfallstelle vorbei.