Glees (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall bei Glees (Landkreis Ahrweiler) ist ein 42-Jähriger in den Gegenverkehr gerast und hat sich und zwei weitere Menschen schwer verletzt. Der Mann sei am Samstag vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Alle drei Unfallopfer wurden in Kliniken gebracht. Der Führerschein des Unfallverursachers sei eingezogen worden. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Hubschrauber im Einsatz.