Gevelsberg (dpa) - Eine voll besetzte Regionalbahn ist am Freitagabend in Nordrhein-Westfalen evakuiert worden. Der Zug mit rund 120 Fahrgästen an Bord war nahe Gevelsberg im südlichen Ruhrgebiet auf offener Strecke liegen geblieben, wie die Feuerwehr mitteilte. Der Grund dafür war vermutlich ein technischer Defekt. Die Fahrgäste stiegen in eine andere Bahn um und setzten ihre Fahrt fort.