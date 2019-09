Stettenhofen (dpa/lby) - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer ist an der Anschlussstelle Stettenhofen der Bundesstraße 2 tödlich verunglückt. Er habe in der Auffahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sei auf die linke Fahrspur geschleudert, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Auto - er konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenprall, wie es hieß. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 65-Jährigen feststellen. Der Unfall passierte in Richtung Augsburg, die B2 war auf dieser Fahrbahn rund drei Stunden gesperrt.