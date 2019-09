Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Trauriger Höhepunkt einer Gurtpflicht-Kontrolle in Gelsenkirchen: Die Polizei stoppte am Donnerstag einen in Bulgarien zugelassenen Pkw, auf dessen Rücksitz die Beamten vier Kinder und einen Säugling in einer Babyschale fanden - alle nicht angeschnallt. "Die Beamten untersagten dem Familienvater die Weiterfahrt", teilte die Polizei am Freitag mit.