Gießen (dpa/lhe) - Bei Dunkelheit hat ein Autofahrer am Samstag einen Fußgänger auf einer Bundesstraße in der Wetterau erfasst und tödlich verletzt. Der 60 Jahre alte Mann war am späten Nachmittag mit einer Gruppe von Wanderern zwischen Gedern und dem Schottener Stadtteil Eschenrod (Vogelsbergkreis) unterwegs gewesen, wie die Polizei in Gießen mitteilte. Der Autofahrer (49) habe den 60-Jährigen und einen weiteren Fußgänger, die beide dunkel gekleidet gewesen seien, zu spät bemerkt. Der zweite Fußgänger (60) und der Fahrer erlitten leichte Verletzungen.

Nach ersten Ermittlungen hätten die Fußgänger zu einer größeren Wandergruppe gehört, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag in Gießen. Sie hätten auf der B276 offensichtlich noch schnell über die Straße gehen wollen, als der Wagen kam. Ein Sachverständiger solle den genauen Unfallhergang klären, hieß es. Bei dem Fahrer und den Beteiligten sei Blut entnommen worden: Es gebe derzeit keine Hinweise darauf, dass der Fahrer zuvor Alkohol getrunken habe.

Der 60 Jahre alte Fußgänger aus Gedern starb noch an der Unfallstelle. Die Gruppe wurde nach dem Unfall von einem Seelsorger betreut. Die Bundesstraße war vorübergehend gesperrt.