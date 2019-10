Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 7 bei Fulda am frühen Donnerstagmorgen ist ein Schaden von rund 156 000 Euro entstanden. Die Strecke zwischen den Anschlussstellen Fulda Mitte und Dreieck Fulda war für knapp eineinhalb Stunden in beide Richtungen voll gesperrt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Es kam zu Verkehrsbehinderungen, vor allem auf der Umleitungsstrecke B27. Diese sei auch am Morgen noch "voll überlaufen" gewesen, sagte der Sprecher. Die Strecke Richtung Würzburg wurde voll gesperrt wegen Bergungsarbeiten. Auch auf den Strecken A66 und B485 kam es zu Behinderungen im Berufsverkehr.

Ein 35-Jähriger war aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Lastwagen um kurz nach 2 Uhr morgens von der Fahrbahn abgekommen und umgestürzt. Der Lkw durchbrach den Angaben zufolge die Mittelleitplanke. Trümmerteile lagen auf beiden Fahrbahnen.

Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und verletzte sich leicht. Das Fahrzeug hatte unter anderem Lacke geladen, die Ladung blieb jedoch unversehrt, wie die Polizei berichtete. Einsatzkräfte befreiten den Mann.

Am Unfallort habe sich am Morgen ein zeitweise bis zu zwei Kilometer langer Stau gebildet. Nach mehr als einer Stunde wurden in Fahrtrichtung Norden beide Fahrstreifen wieder freigegeben. Die Vollsperrung in Fahrtrichtung Würzburg dauerte länger.

Der Lastwagen musste geborgen werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, blieb unklar. Die Ermittlungen dauerten an.