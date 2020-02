Friedberg (dpa/lhe) - Für den Einhub von Fußgängerbrücken wird die Autobahn 5 zwischen Friedberg und Ober-Mörlen in der Nacht zum 1. März voll gesperrt. Am Morgen ab 7.00 Uhr sei die Straße wieder befahrbar, teilte Hessen Mobil in Schotten am Donnerstag mit. Die beiden beschädigten Brücken waren im vergangenen Jahr demontiert und in einem Werk wieder instandgesetzt worden. Gesperrt wird die Autobahn am 29. Februar um 23 Uhr. Der Verkehr wird umgeleitet.

