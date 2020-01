Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei einem Zugunfall im Frankfurter Hauptbahnhof sind am Montagmorgen fünf Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwerer. Ein aus Kassel kommender Regionalzug war am Ende des Gleises gegen den Prellbock gestoßen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall stürzten mehrere Menschen an Bord des Zuges. Eine 60 Jahre alte Reisende verletzte sich demnach schwerer an Kopf und Rücken. Sie wurde noch am Gleis von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Drei weitere Reisende und eine Zugbegleiterin verletzten sich nach Angaben der Polizei leicht. Ein Sprecher der Feuerwehr hatte mitgeteilt, dass sie unter anderem sie Platzwunden am Kopf erlitten hätten. Auch sie wurden nach Angaben der Bundespolizei noch am Gleis versorgt.

Einem Sprecher der Bundespolizei zufolge fuhr der Zug wie vorgeschrieben in Schrittgeschwindigkeit in den Bahnhof ein. Ob der Zug wegen menschlichen oder technischen Versagens auf den Prellbock auffuhr, lasse sich zurzeit noch nicht sagen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Der Zug mit der Nummer RE 30 waren nach Angaben eines Polizeisprechers auf Gleis 16 eingefahren.

Nach Bahn-Angaben sind nach ersten Erkenntnissen keine größeren Schäden am Gleis entstanden. Es sei auch mit keinen größeren betrieblichen Beeinträchtigungen zu rechnen. Laut Bundespolizei gab es auch an Lok und Prellbock keine größeren Schäden. Der Zug wurde dem Sprecher zufolge zur technischen Untersuchung aus dem Bahnhof abgeschleppt.