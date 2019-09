Friedberg (dpa/lhe) - Fahrgäste der Hessischen Landesbahn in der Wetterau müssen wegen Personalmangels und zahlreicher Krankheitsfälle in den kommenden Tagen teils auf Ersatzbusse umsteigen. Bis zum kommenden Freitag (27. September) sind davon jeweils mehrere Verbindungen am Nachmittag und in den frühen Abendstunden auf den Strecken zwischen Friedberg und Friedrichsdorf (RB16) sowie zwischen Wölfersheim und Reichelsheim-Beienheim (RB47) betroffen, wie eine Unternehmenssprecherin am Freitag sagte. Die Busse sollen dann einem Ersatzfahrplan entsprechend jeweils in beide Richtungen verkehren.

Hintergrund ist der Personalmangel: Weil zusätzlich zum anhaltenden Lokführermangel rund 20 Prozent der Zugführer krank geworden seien, sei es bereits in den vergangenen Wochen verstärkt zu Ausfällen gekommen, sagte die Sprecherin.