Frankfurt/Main (dpa) - Vor knapp einem Jahr hat der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot an Nachtfahrten ausgeweitet - mit Erfolg: Tausende Fahrgäste seien insbesondere in den Nächten von Samstag auf Sonntag unterwegs, sagte RMV-Sprecher Maximilian Meyer in Hofheim. Dies gelte nicht nur auf den innerstädtischen Strecken in Frankfurt, sondern auch für die Verbindungen zwischen den Großstädten im Rhein-Main-Gebiet. "Wir sind mit der bisherigen Nutzung des Angebotes entsprechend sehr zufrieden", sagte Meyer.