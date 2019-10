Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund 380 000 Pendler kommen jeden Werktag nach Frankfurt, viele davon mit dem Auto. Für sie wird künftig auf den Straßen in Hessens größter Stadt weniger Platz sein, denn nach einem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Ende August werden nun nach und nach auch an großen Straßen Autospuren in Radwege umgewandelt. Frankfurt soll "Fahrradstadt" werden, bis zum Jahr 2023 sollen mindestens 45 Kilometer neue Radwege gebaut oder bisherige umgestaltet werden.

Heute (12 Uhr) stellt Stadtrat und Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD) einen neuen Radfahrstreifen am nördlichen Mainufer vor, der den Auftakt zu dem Ausbau bilden soll.

Zuletzt hatten unter anderem die Handwerkskammer und die Industrie- und Handelskammer (IHK) scharfe Kritik an dem Konzept geäußert. Die Verbände fürchten um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Frankfurt. Die Erreichbarkeit und Versorgung der Unternehmen müsse gewährleistet sein, fordern sie. Handwerker müssten ihre Kunden mit dem Fahrzeug erreichen können. Gestritten wird auch über die komplette Sperrung eines Teils der nördlichen Mainuferstraße für den motorisierten Verkehr, die zunächst auf ein Jahr befristet wurde.