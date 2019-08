Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bahnreisende und Flugpassagiere am Frankfurter Flughafen mit Zug-Anfahrt müssen am letzten Oktoberwochenende mehr Zeit einplanen und ihre Verbindungen prüfen: Die Bahnstrecke von Frankfurter Hauptbahnhof über das Stadion zum Flughafen wird wegen eines Softwareupdates in verschiedenen elektronischen Stellwerken in Frankfurt vom 25. Oktober um 19.30 bis zum 26. Oktober 14.30 Uhr gesperrt. Das Update sei durch die Arbeiten an verschiedenen Infrastrukturprojekten im Eisenbahnknoten Frankfurt notwendig, sagte Gerd-Dietrich Bolte, Leiter Großprojekte der DB Netz AG am Donnerstag.

In Frankfurt baut die Bahn im Rahmen ihres Projektprogramms Frankfurt RheinMain plus derzeit den Homburger Damm im Stadtteil Gallus aus, für die S-Bahn-Anbindung Gateway Gardens werde neue Leit- und Sicherheitstechnik installiert. Damit diese neue Leit- und Sicherungstechnik in Betrieb gehen könne, müsse die neue Software installiert und eine sicherheitstechnische Prüfung vorgenommen werden.

Die Sperrung der Strecke zwischen Hauptbahnhof und Flughafen ist nicht die einzige des Oktober-Wochenendes: In der Zeit von 2.30 Uhr bis 9.30 Uhr am Samstag sind nach Bahn-Angaben zudem alle Bahnstrecken von und zum Hauptbahnhof einschließlich der Tunnelstammstrecke der S-Bahn gesperrt. Die Züge fallen während dieser Zeit aus oder enden am Rande des Stadtgebiets. Es werde einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zum Frankfurter Hauptbahnhof geben. Auch der Fernverkehr wird davon betroffen sein und umgeleitet. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse seien von der Sperrung nicht betroffen und könnten am Samstagmorgen statt der S-Bahn im Frankfurter Innenstadtbereich genutzt werden.

"Wir bündeln alle Arbeiten, um die Auswirkungen für die Fahrgäste so gering wie möglich zu halten", sagte Bolte. "Aus Rücksicht auf den Frankfurt Marathon findet die Sperrung des Frankfurter Hauptbahnhofs deshalb schon in der Nacht von Freitag auf Samstag statt und nicht in der Nacht zum Sonntag."