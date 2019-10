Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Von Mitte Dezember an sollen tausende Menschen in dem Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens mit einer eigenen Station an das S-Bahn-Netz angeschlossen sein. Ehe die neue Teilstrecke zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof des Frankfurter Flughafens in Betrieb geht, brauchen vor allem Reisende und Airport-Beschäftigte Geduld: Vom 26. Oktober ist nach Angaben der Bahn eine siebenwöchige Totalsperrung der bisherigen Strecke für die letzten Vorbereitungen vor der Inbetriebnahme geplant. Die S-Bahn-Linien S8/S9 halten bis zum 14. Dezember lediglich am Fernbahnhof des Flughafens. Der Halt am Regionalbahnhof und in Kelsterbach entfällt in dieser Zeit.

Zudem wird am kommenden Wochenende neue Leit- und Sicherheitstechnik installiert. Dafür wird die Strecke vom Hauptbahnhof über Stadion bis Flughafen von Freitag (25.) ab 19.30 Uhr bis Samstagnachmittag gesperrt. Zudem werden am Samstag zwischen 2.30 Uhr und 9.30 Uhr alle Strecken vom und zum Hauptbahnhof gesperrt. Auch der Fernverkehr ist betroffen und wird umgeleitet. U-Bahnen, Straßenbahnen und Busse sind nach Angaben der Bahn nicht von der Sperrung betroffen.