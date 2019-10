RMV stellt neuen Pilotversuch in "smart-App" vor

Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will den Fahrkartenkauf mit dem Handy weiter vereinfachen. Der Verbund stellt dafür heute in Frankfurt den Pilotversuch "RMVsmart In/Out" vor. Innerhalb der bereits bestehenden "RMVsmart-App" soll man mit nur zwei Klicks eine Fahrkarte lösen können, ohne Haltestellennamen eingeben zu müssen. Wie genau das funktioniert und wer das im RMV-Gebiet testen kann, werde Knut Ringat, Geschäftsführer des RMV, erklären. Es handele sich um einen weiteren Test innerhalb des Pilotprojekts "RMVsmart", in dem zurzeit rund 30 000 Teilnehmer ein neues Tarifmodell erproben. Die Grundidee: Kunden sollen nur für die Strecke bezahlen, die sie tatsächlich zurücklegen. Die Kosten einer Fahrkarte für die Regionalbahn, die S- oder U-Bahn setzten sich aus einem Grund- und Kilometerpreis zusammen. Bei Fahrten mit Bus oder Straßenbahn komme zum Grundpreis ein Pauschalpreis hinzu, der sich nach der Größe der durchfahrenen Orte und Städte richte. "RMVsmart" ist nur mit der entsprechenden App nutzbar.