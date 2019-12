Frankfurt/Kassel (dpa/lhe) - Von heute an gelten auch in Hessen die neuen Fahrpläne für Busse, Straßenbahnen oder Züge. Vielerorts sind damit Änderungen etwa beim Takt oder bei der Linienführung verbunden. In der Nähe des Frankfurter Flughafens geht die neue S-Bahn-Station Gateway Gardens in Betrieb, die künftig von den S-Bahn-Linien 8 und 9 angefahren wird. Der neue unterirdische Haltepunkt hat inklusive Tunnelbau rund 300 Millionen Euro gekostet. Auch die Station Flughafen Regionalbahnhof kann nun wieder angefahren werden, nachdem sie wegen der Bauarbeiten für die neue S-Bahn-Station wochenlang gesperrt war.

Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), einer der größten Verkehrverbünde in Deutschland, weitet zum Fahrplanwechsel seine Angebote aus. So fahren etwa in Frankfurt die S-Bahn-Linien, die durch den Tunnel unter der Frankfurter Innenstadt müssen, nun werktags morgens von 6.00 bis 10.00 sowie nachmittags ab 15.00 bis 20.00 Uhr im 15-Minuten-Takt. Mehr Züge soll es unter anderem auch von Frankfurt in den Rheingau sowie zwischen Darmstadt und Mannheim geben. Für Fernpendler wirbt die Bahn mit einem ab Sonntag lückenlosen Stundentakt auf der ICE-Linie Berlin-Braunschweig-Frankfurt.

In Wiesbaden werden nun erstmals E-Busse im Regelbetrieb des Nahverkehrs unterwegs sein. Unter anderem mit ihnen will die Stadt die Luft in der Innenstadt verbessern und ein drohendes Dieselfahrverbot abwenden. Schwerpunktmäßig sollen die neuen Busse auf den Linien 1 und 8 zum Einsatz kommen.