Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gute Nachrichten für alle, die auf den Bus angewiesen sind: Die Fahrer privater Busunternehmen in Hessen haben am Montag ihren fast zweiwöchigen Streik vorerst beendet. Das bestätigte Verdi-Verhandlungsführer Jochen Koppel am Morgen der Deutschen Presse-Agentur. Am Vormittag sollte das Schlichtungsverfahren zwischen der Gewerkschaft und der Arbeitgeberseite beginnen, das Bewegung in den festgefahrenen Tarifstreit bringen soll.

Mehr als 3000 Fahrer privater Busunternehmen hatten vor knapp zwei Wochen einen unbefristeten Ausstand angetreten, nachdem die fünfte Verhandlungsrunde ergebnislos geblieben war. In mehreren Städten - darunter Frankfurt, Darmstadt und Kassel - lag der Busverkehr dadurch teilweise lahm. Verdi hat sich vorbehalten, weiter zu streiken, falls die Schlichtung scheitern sollten.

Verdi fordert für rund 4400 Busfahrer unter anderem eine Erhöhung des Grundgehalts von jetzt 13,50 Euro auf 16,60 Euro pro Stunde. Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer hatte sein erstes Angebot einmal aufgestockt, was Verdi aber nicht genügte.