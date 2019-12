Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Gegen Falschparker auf Radwegen will die Frankfurter Verkehrspolizei künftig auch mit einer eigenen Fahrradstaffel vorgehen. Die zehn Mitarbeiter der neu gegründeten Dienstgruppe sollen vor allem den Innenstadtbereich kontrollieren und bei Verstößen "konsequent einschreiten", wie das Verkehrsdezernat am Montag mitteilte. Es setzt damit einen entsprechenden Beschluss der Stadtverordneten aus dem August dieses Jahres um. "Es ist ein altes Problem, dass in Frankfurt die Fahrradwege zugeparkt werden", sagte Verkehrsdezernent Klaus Oesterling (SPD).

Die mit Elektrofahrrädern ausgestatteten Mitarbeiter sind montags bis freitags unterwegs. Neben Radwegen überprüfen sie den Angaben zufolge auch Baustellen, von denen Gefahren für Radfahrer ausgehen. Interessensvertreter des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs und des Radentscheids begrüßten die Initiative. "Die Stadt meint es ernst mit der Vereinbarung", sagte eine Sprecherin.

Seit Juli waren Verkehrspolizisten in Hessens größter Stadt bereits unregelmäßig mit dem Fahrrad auf Streife. Sie verwarnten seitdem den Angaben zufolge mehr als 4400 Autofahrer und ließen knapp 400 Fahrzeuge abschleppen. Verkehrspolizisten auf Fahrrädern sollen einen schärferen Blick für die Belange von Radfahrern haben als ihre Kollegen im Auto. Für die neue Fahrradstaffel wurden bei der Stadt zehn zusätzliche Stellen eingerichtet.