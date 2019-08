Frankfurt (dpa/lhe) - Pünktlich zum Beginn des neuen Schuljahrs sind die Arbeiten an den Sommerbaustellen der U-Bahn-Strecken abgeschlossen. Alle U-Bahn-Linien Frankfurts nehmen am Montag wieder den Betrieb auf, teilte die Frankfurter Verkehrsgesellschaft (VGF) am Donnerstag mit. Nach Probefahrten und Kontrollen am Wochenende sollen die Sperrungen am 12. August frühmorgens enden.