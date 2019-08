Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Autofahrer müssen beim Parken in der Frankfurter Innenstadt künftig tiefer in die Tasche greifen. Die Stadtverordnetenversammlung billigte am Donnerstag ein Vorhaben des Magistrats, wonach die Gebühren von drei auf vier Euro pro Stunde erhöht werden. Außerhalb der Innenstadt werden demnach 2 statt 1,50 Euro pro Stunde fällig. Hintergrund ist eine Klage der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen zu hoher Schadstoffwerte in der größten hessischen Stadt, mit der sich im Dezember der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel beschäftigt.