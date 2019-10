Frankfurt/Main (dpa) - Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) will den Fahrkartenkauf mit dem Handy weiter vereinfachen. Mit nur zwei Klicks sollen 1000 ausgewählte Testkunden von Montag (4. November) an ein Ticket lösen können - ohne dabei Haltestellennamen eingeben zu müssen. Sie müssen lediglich beim Betreten und Verlassen einer Bahn über die App "RMVsmart" ein- und wieder auschecken. Das System ermittelt dann nach Angaben des Verkehrsverbunds automatisch die gefahrene Strecke und den entsprechenden Preis.

"Das macht den Fahrkartenkauf noch komfortabler und den RMV in Sachen digitales Ticketing zu einem der Vorreiter in Deutschland", sagte Geschäftsführer Knut Ringat bei der Präsentation des Systems "RMVsmart-In/Out" am Donnerstag in Frankfurt. Der Pilotversuch ist ein weiterer Test innerhalb des Pilotprojekts "RMVsmart", in dem zurzeit rund 30 000 Teilnehmer ein neues Tarifmodell erproben. Er soll zunächst bis Ende März 2021 laufen.