Frankfurt/Main (dpa) - Mit dem Fahrplanwechsel am 15. Dezember bekommt Frankfurt eine neue S-Bahn-Station. Was sich sonst noch tut im Gebiet des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) in der Übersicht:

MEHR FAHRGÄSTE: Seit 25 Jahren steigt die Nachfrage nach öffentlichem Verkehr im RMV-Gebiet Jahr für Jahr an. Für 2019 rechnet RMV-Geschäftsführer Knut Ringat erstmals mit über 800 Millionen Fahrgästen. 2018 waren es 788 Millionen - 34 Millionen mehr als 2017. Ein Ausbau der Infrastruktur sei überfällig, sagte Ringat am Donnerstag: "In den nächsten Jahren geht es Schlag auf Schlag." Manches geht schnell wie die Verlängerung der S-Bahn nach Usingen oder der U-Bahn nach Bad Homburg, anderes wird länger dauern wie der Ausbau der Regionaltangente West oder die Nordmainische S-Bahn. Ein erster Schritt ist getan:

NEUE STATION: Die Haltestelle Gateway Gardens zwischen dem Frankfurter Stadion und dem Regionalbahnhof des Flughafens wird in den Regelbetrieb übernommen. "Durch die neue Station kommen Fahrgäste im 15-Minuten-Takt und ohne Umstieg in die Metropolen Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden", sagte Ringat. Zwischen Finanzierungszusage und Bauende lagen fünf Jahre - für Ringat "ein Paradebeispiel für eine schnelle Planung und einen schnellen Bau und ein Vorbild für alle weiteren Großprojekte". In Gateway Gardens arbeiten laut RMV rund 19 000 Menschen. Bislang brauchen Pendler mit öffentlichen Verkehrsmitteln vom Frankfurter Hauptbahnhof mit Umstieg und Bus 30 Minuten, künftig dauert die Fahrt mit S8 oder S9 nur noch 10 Minuten.

NEUE TICKETS: Ab 2020 gibt es das Seniorenticket. Die ermäßigte Jahreskarte gilt für Fahrgäste über 65 Jahre in ganz Hessen für alle öffentlichen Verkehrsmittel. Der Vorverkauf laufe hervorragend, sagte Ringat: "Der Run ist ungebremst." Spannend bleibe, ob Hessens Senioren eher "Sparbrötchen" sind oder sich "was gönnen". Das Ticket gibt es in zwei Versionen: Die Variante für 365 Euro ist an Werktagen erst ab 9.00 Uhr gültig; für 625 Euro darf man auch unter der Woche rund um die Uhr sowie in der ersten Klasse fahren.

SCHNELLERE TAKTUNG IM TUNNEL: S-Bahn-Linien, die durch den Frankfurter Citytunnel fahren, sind mit dem neuen Fahrplan montags bis freitags generell von 6 bis 10 Uhr und von 15 bis 20 Uhr im 15 Minuten-Takt unterwegs. Zudem fährt die S6 nun auch von Freitag bis Sonntag und vor Feiertagen im durchgängigen Stundentakt.

MEHR FAHRTEN RICHTUNG SÜDEN: Die RegionalExpress-Linie RE60 fährt zwischen Frankfurt, Darmstadt und Mannheim montags bis freitags von 6 bis 21 Uhr und am Wochenende von 9 bis 21 Uhr im Stundentakt. "Dies ist beinahe eine Verdopplung des bisherigen Fahrtenangebots", heißt es beim RMV. Zusammen mit den stündlich verkehrenden Regionalbahnen RB67/68 ergebe sich sogar "ein ungefährer Halbstundentakt".

SCHNELLER IN DEN RHEINGAU: Von Eltville nach Frankfurt fährt die RE9 ohne Halt in Wiesbaden Hauptbahnhof. "Dies ergibt eine Fahrzeitersparnis von zehn Minuten gegenüber der Rheingaulinie RB10", berichtete der RMV. Auf der Expressbuslinie X79 wird das Angebot ebenfalls erweitert. Auch auf der Buslinie 171 gibt es nachmittags neue Anschlussverbindungen in Eltville nach Geisenheim. Auch die RB10 fährt häufiger: Zusatzfahrten gibt es morgens und nachmittags zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof und Frankfurt Hauptbahnhof sowie in den "Partynächten" zwischen Frankfurt und dem Rheingau.

WAS SONST NOCH NEU IST: Neu sind beispielsweise Sprinterzüge auf der RE50 von Frankfurt nach Fulda. Auf der Dreieich- und der Niddertalbahn gibt es durchgehende Züge bis Frankfurt Hauptbahnhof. Die RB21 zwischen Wiesbaden und Niedernhausen verkehrt tagsüber im Halbstundentakt. Busse ergänzen die Schienenstrecke der RB12 zwischen Kelkheim und Höchst. Und die X-Busse werden verstärkt: 19 solche Schnellbuslinien gibt es inzwischen, 25 000 Fahrgäste nutzen sie laut RMV an durchschnittlichen Werktagen. Langfristig sollen 20 weitere X-Bus-Linien dazukommen, mit dem Fahrplanwechsel werden jetzt aber erstmal nur mehr Fahrten auf den bestehenden Linien angeboten.