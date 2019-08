Verkehr - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wegen einer Weichenstörung am Frankfurter Hauptbahnhof kommt es am Dienstag zu Ausfällen und Verspätungen im S-Bahn-Verkehr. Dies betreffe abgesehen von der S7 alle Linien, teilte der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) am Morgen mit. Manche Züge fuhren demnach auch von anderen Gleisen als den sonst üblichen ab. Die Störung sollte voraussichtlich den ganzen Tag über andauern. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.