Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Seine Stimme wird an allen rund 5700 Bahnhöfen in Deutschland zu hören sein: Der 45 Jahre alte Sprecher Heiko Grauel ist der neue Bahnansager, und die Deutsche Bahn stellt den Hessen heute in Frankfurt am Main auf einem Pressetermin vor (13 Uhr). Grauel kommt aus Dreieich (Landkreis Offenbach) und hat sich in einem aufwendigen Casting gegen Hunderte Mitbewerber durchgesetzt. Vergangenes Jahr hat er in einem Frankfurter Tonstudio mehr als 14 000 einzelne Zeilen für die Bahn eingesprochen.

Mit der neuen Stimme führt das Unternehmen eine neue Technik ein, die die gesprochenen Sätze in einzelne Silben zerhackt, um sie beliebig wieder zusammensetzen zu können. Bereits seit Mitte November ist Grauel in Wolfsburg mit Standarddurchsagen wie dem Rauchverbot am Bahnhof zu hören.

Die mit dem neuen Verfahren Text-to-Speech generierten Durchsagen sollen in den kommenden Monaten erstmals auf einem S-Bahn-Bahnhof in Stuttgart ertönen. Anschließend sollen nach und nach weitere Bahnhöfe hinzukommen. Im Rhein-Main-Gebiet soll es noch in diesem Jahr soweit sein.