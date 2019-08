Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Was ist der aktuelle Stand beim Programm "Frankfurt RheinMain plus"? Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Vertreter der Deutschen Bahn informieren heute über die Fortschritte beim Masterplan für den Ausbau des Schienenverkehrs. Ziel ist es, durch den Ausbau des Bahn- und S-Bahnnetzes Millionen Menschen in der Pendlerregion Rhein-Main künftig schneller und bequemer ans Ziel zu bringen. Bis zum Jahr 2030 fließen im Rahmen des Programms mehr als zwölf Milliarden Euro in die Infrastruktur.