Wiesbaden (dpa/lhe) - Wegen Bauarbeiten wird am Wochenende eine der am meisten befahrenen Autobahnen in Hessen komplett gesperrt: Denn zwischen dem Nordwestkreuz Frankfurt und dem Bad Homburger Kreuz soll eine über die A5 führende Brücke abgerissen werden. Wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil am Montag in Wiesbaden mitteilte, beginnt die Vollsperrung am Samstag (16. November) um 18.00 Uhr und dauert voraussichtlich bis am Sonntag (17. November) um 12.00 Uhr. Der Verkehr wird östlich um Frankfurt herum über die A661 und das Offenbacher Kreuz umgeleitet. Weiträumig kann die Sperrung über das Gambacher Kreuz und die A45 umfahren werden.