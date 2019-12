Bamberg (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 73 zwischen Forchheim-Nord und Buttenheim ist ein Lastwagenfahrer gestorben. Die Strecke in Richtung Bamberg blieb am Freitagmorgen gesperrt. Der Lastwagen sei aus noch unbekannter Ursache durch die Mittelplanke gebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Anschließend prallte das Fahrzeug gegen einen Brückenpfeiler. Der Fahrer des Lkw starb noch an der Unfallstelle. Der Wagen hatte Lebensmittel geladen, die bei dem Aufprall mit Fahrzeugteilen auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Auch auf der Gegenfahrbahn kommt es daher zu Verkehrsbehinderungen.