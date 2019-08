Flensburg (dpa/lno) - Ein 17 Jahre alter Motorrollerfahrer hat sich mit der Polizei in Flensburg eine Verfolgungsjagd geliefert und konnte erst in der Fußgängerzone durch das beherzte Eingreifen von Passanten gestoppt werden. Die Beamten wollten den Jugendlichen am Freitagnachmittag kontrollieren, als dieser plötzlich Gas gab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei nahm die Verfolgung des 17-Jährigen auf, der den Angaben zufolge schnell und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer in Richtung Innenstadt fuhr und dann in Richtung stark frequentierter Fußgängerzone abbog.