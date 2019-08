Dillenburg (dpa/lhe) - Bei einem Autounfall nahe Dillenburg sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Darunter war ein 57-Jähriger, der mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen wurde, wie die Polizei in Dillenburg mitteilte. Der 57-Jährige war auf der B 253 zwischen Eschenburg und Biedenkopf (Lahn-Dill-Kreis) beim Überholen eines Lastwagens frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen.