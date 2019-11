Drei Gleichen (dpa/th) - Bei einer Kollision ihrer Fahrzeuge sind zwei Autofahrer auf der Autobahn 4 bei Wandersleben (Landkreis Gotha) schwer verletzt worden. Warum die beiden Wagen, die in Richtung Dresden unterwegs waren, ineinander fuhren, blieb zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen sagte. Demnach wurden die Verletzten in ein Krankenhaus gebracht. Eines der Autos fing nach dem Unfall am späten Donnerstagabend Feuer und musste gelöscht werden. Die Räumungsarbeiten dauerten zwei Stunden. In dieser Zeit blieb die A4 in Richtung Dresden gesperrt. Kurzzeitig war auch die Fahrbahn in Richtung Eisenach gesperrt.