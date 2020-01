Erfurt (dpa/th) - In Erfurt, Rudolstadt und Wasungen nimmt die Thüringer Polizei in diesen Tagen den Testbetrieb von drei neuen Blitzanlagen auf. Die sogenannten Doppelblitzer sind in der Lage, sowohl Rotlicht- wie auch Geschwindigkeitsverstöße zu dokumentieren, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte. Die ausgewählten Standorte seien besondere Gefahrenstellen. Sie liegen den Angaben zufolge in der Nähe von Kindereinrichtungen, Schulen sowie Alten- und Pflegeheimen und weisen ein hohes Verkehrsaufkommen auf.

Der Testbetrieb läuft bis zum 2. Februar. Bis dahin geschossene Fotos dienen laut Polizei ausschließlich zur Prüfung der Funktion. Geblitzte Fahrer werden während des Testbetriebs nicht angezeigt und Verkehrsverstöße nicht verfolgt und geahndet. Nach erfolgreichem Abschluss der Testphase soll ab dem 3. Februar der reguläre Betrieb aufgenommen werden. Von da an werden Verstöße geahndet.