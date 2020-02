Erfurt (dpa/th) - Ein Radfahrer ist am Sonntagabend in Erfurt nach dem Zusammenstoß mit einem Auto wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus gebracht worden. Der 24-jährige Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, wie eine Erfurter Polizeisprecherin am Montag sagte.

Laut Zeugenaussagen sei der Autofahrer bei Rot über die Ampel gefahren und habe hierbei den Radfahrer übersehen, so die Polizei Erfurt. Der Radfahrer sei nach Polizeiangaben über die Motorhaube gestürzt und dann mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe gekracht. Äußerlich habe der 39-jährige nur leichte Verletzungen davongetragen, sagte die Polizeisprecherin. Wegen des Verdachts auf Gehirnerschütterung sei er dennoch ins Klinikum gebracht worden.