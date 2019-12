Jena/Eisenach (dpa/th) - In mehreren Thüringer Städten werden 2020 Elektrobusse im Nahverkehr rollen. In Eisenach, Heiligenstadt, Jena sowie Nordhausen und Umgebung werden im kommenden Jahr insgesamt 14 Elektrobusse eingesetzt, wie das Umweltministerium am Dienstag in Erfurt mitteilte. Das Ministerium fördert den Modellbetrieb der leisen Fahrzeuge.

2021 sollen dann zwei weitere Elektrobusse in Bad Salzungen hinzukommen. Auch in Suhl und Zella-Mehlis werden künftig drei E-Busse rollen. Derzeit fahren nach Ministeriumsangaben nur in Bad Langensalza die als umweltfreundlich geltenden E-Busse im täglichen Linienbetrieb.

Das Land habe seit 2017 Projekte mit Elektrobussen im Nahverkehr mit rund 13,2 Millionen Euro unterstützt. Mit den Geldern werde die Anschaffung von 20 E-Bussen und der dazugehörigen Ladeinfrastruktur gefördert.