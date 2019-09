Erfurt (dpa/th) - Lastwagen dürfen trotz des neuen Feiertages in Thüringen am Freitag ungestört durch den Freistaat fahren. Ein Feiertagsfahrverbot bestehe am Weltkindertag am 20. September nicht, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte. Demnach gelte das Fahrverbot nur für Feiertage, die explizit in der entsprechenden Rechtsvorschrift aufgelistet seien. Thüringen habe aber keine Änderung beantragt - somit gibt es auch kein Fahrverbot. Am Freitag wird in Thüringen der Weltkindertag zum ersten Mal als gesetzlicher Feiertag begangen. Die Menschen im Freistaat haben dann frei.

Kritiker bezeichnen den von der rot-rot-grünen Landesregierung neu eingeführten Feiertag als Wahlgeschenk. In Thüringen wird am 27. Oktober ein neuer Landtag gewählt.