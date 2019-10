Erfurt (dpa/th) - Die Polizei hat in Erfurt einen betrunkenen Autofahrer gestoppt, der sich bei der Kontrolle an seinem Auto anlehnen musste, um nicht umzufallen. Als die Polizisten ihn nach seinem Führerschein fragten, sagte der 27-Jährige am Donnerstagmorgen, dass er diesen gerade erwerben wolle, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest benötigte vier Anläufe. Das Ergebnis: 1,38 Promille Atemalkohol. Die Polizisten hatten den Mann wegen seiner "leicht auffälligen" Fahrweise angehalten.