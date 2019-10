Erfurt (dpa/th) - Mit mehr als 2 Promille intus ist eine 45-Jährige aufs Erfurter Polizeirevier gefahren - und musste sich prompt einem Alkoholtest unterziehen. Die Frau habe sich am Donnerstagabend bei den Beamten Rat zum Verkauf ihres Autos holen wollen, teilte die Landespolizeiinspektion Erfurt am Freitag mit. Die Polizisten hätten sie daraufhin gefragt, ob sie mit dem Auto zur Dienststelle im Süden der Stadt gefahren sei, was sie bejaht habe. "Den Verkauf des Fahrzeuges kann sie nun in Ruhe planen, da sie wohl einige Zeit zu Fuß gehen wird", kommentierten die Beamten in ihrer Mitteilung.