Eppertshausen (dpa/lhe) - Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Bagger ist am Freitag ein 32-jähriger Mann in Südhessen getötet und ein 28-Jähriger schwer verletzt worden. "Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 32-jährige von Messel kommend in Richtung Eppertshausen und wollte den Bagger sowie weitere Verkehrsteilnehmer vor ihm überholen", sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt. Dabei habe er die Kontrolle verloren und sei mit seinem Auto mit dem Bagger zusammengestoßen. Der 28 Jahre alte Baggerfahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle. Ein Gutachter soll nun den Unfall untersuchen.