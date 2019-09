Lingen (dpa/lni) - Sturmböen haben auf der A31 im Emsland einen Lastzug umgeworfen. Der Fahrer sei bei dem Unfall am Montag nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er habe in Höhe Wietmarschen-Lohne die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei mit dem Gespann auf die Seite gekippt. Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Emsbüren und Lingen in beide Richtungen voll gesperrt. Die Bahn hob die weitgehende Sperrung ihres Fernverkehrs im Norden wegen des Sturmtiefs "Mortimer" für einen Teil der Strecken unterdessen nach kurzer Zeit wieder auf.