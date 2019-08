Eisenach (dpa/th) - Ein Fahrradfahrer ist in Eisenach mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der 43-jährige Autofahrer habe den 59 Jahre alten Radler überholen wollen, als dieser abbog, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Straße sei in Folge des Unfalls am Donnerstagmorgen gesperrt worden.