Duisburg (dpa/lnw) - Im Raum Duisburg haben Autofahrer am Freitagmorgen erhebliche Verkehrsbehinderungen hinnehmen müssen. Rund um den für Bauarbeiten Richtung Süden gesperrten Abschnitt der A59 bildeten sich Staus, wie aus einer Übersicht des Landesbetriebs für Straßenbau hervorging. Zu langen Wartezeiten und Zeitverzögerungen kam es demnach vor allem auf Nebenstrecken. So wurden im morgendlichen Berufsverkehr auf der L1 und der L140 in Duisburg vom Landesbetrieb zeitweise mehr als eine Stunde Zeitverzögerung gemessen. Direkt vor der Sperrung auf der A59 hielt sich der Stau dagegen in Grenzen. Dafür war es unter anderem auf der A3 voll, wie der WDR berichtete.

Auf der A59 im Raum Duisburg wird Richtung Süden aktuell der Straßenbelag erneuert. Deshalb kann die Strecke zwischen den Autobahnkreuzen Duisburg-Nord und Duisburg Richtung Düsseldorf nicht befahren werden, auf der normalerweise etwa 30 000 Fahrzeuge pro Tag rollen. Die Sperrung wird am Freitagabend noch Richtung Süden weiter ausgeweitet. Von 20.00 Uhr an kann auch der Abschnitt Kreuz Duisburg und Anschlussstelle Duisburg-Wanheimerort Richtung Düsseldorf nicht befahren werden. Die beiden Sperrungen dauern bis Montag 5.00 Uhr.

Umleitungen für beide Sperrabschnitte führen über innerstädtische Straßen zu den benachbarten Anschlussstellen der A40 beziehungsweise A42 und A3, wie der Landesbetrieb weiter mitteilte. "Großräumige Umleitungen sind über die A3 östlich von Duisburg und A40, A42 beziehungsweise A524 ausgewiesen", hieß es in einer Mitteilung.