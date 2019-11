Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen müssen in den nächsten 20 Jahren laut Verkehrsministerium 573 Brücken vollständig ersetzt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund sieben Milliarden Euro, wie aus einer Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag hervorgeht. Den Löwenanteil trägt demnach der Bund, der für Brückenerneuerungen auf Autobahnen und Bundesstraßen aufkommt. Aus dem Landeshaushalt werden Brücken an Landesstraßen finanziert. Dieser Etatposten werde seit 2018 stetig erhöht und sei im Haushaltsentwurf 2020 mit 185 Millionen Euro angesetzt, hieß es weiter. Außerdem sollen zwölf zusätzliche Stellen geschaffen werden, die an Erhalt, Sanierung und Erneuerung von Brücken arbeiten.