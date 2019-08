Dortmund (dpa/lnw) - Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 45 bei Dortmund ums Leben gekommen. Der Mann aus Recklinghausen war am Samstagnachmittag in einer Gruppe von Motorradfahrern unterwegs und fuhr auf einen Vordermann auf, wie die Polizei mitteilte. Der 48-Jährige stürzte, prallte in die Leitplanke und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Autobahn war in Richtung Frankfurt für rund 90 Minuten gesperrt.